نتيجة مباراة برشلونة اليوم أمام فياريال في الجولة السادسة بالدوري الأسباني

نتيجة مباراة برشلونة وفياريال، حيث تتجه جميع عشاق كرة القدم حول العالم نحو ملعب الكامب نو، حيث اللقاء الذي يجمع بين برشلونة وفياريال في الجولة السادسة من الدوري الأسباني لكرة القدم، وهي المباراة التي ينتظرها عدد كبير من عشاق كرة القدم في كل مكان حول العالم، والتي سيكون النجم ليونيل ميسي حاضراً لقيادة هجوم البرسا بعد غياب كبير للإصابة، ومن المقرر أن يكون توقيت مباراة برشلونة وفياريال اليوم الثلاثاء الموافق 24-9-2019 في إطار مباريات الأسبوع السادس من الدوري الأسباني في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة وسط أجواء جماهيرية وحماسية كبيرة.

ستكون مباراة برشلونة ضد فياريال منقولة من خلال مجموعة قنوات بي ان سبورت، وذلك من خلال قناة BeIN Sport HD3 بتعليق حفيظ دراجي، كما سيكون هناك تغطية خاصة لأحداث المباراة من خلال استوديو تحليلي يضم عدد من نجوم الكرة، ويعاني النادي الكتالوني خلال الموسم الحالي من البطولة، حيث يحتل الفريق المركز الثامن في ترتيب الدوري الأسباني، وذلك بعدما خسر الفريق الكتالوني خلال جولتين في البطولة بعد 5 جولات فقط.

نتيجة مباراة برشلونة وفياريال في الدوري الأسباني

انطلقت أحداث الشوط الأول من مباراة برشلونة اليوم ضد فياريال في الدوري الأسباني وسط متابعة إعلامية وجماهيرية كبيرة.

الهدف الأول لصالح برشلونة في الدقيقة 5 من زمن المباراة عن طريق جريزمان، وتصبح نتيجة مبراة برشلونة وفياريال الآن هي تقدم البرسا بهدف دون رد.

الهدف الثاني لبرشلونة عن طريق ارثور ميلو في الدقيقة 15 من زمن المباراة لتصبح النتيجة 2-0 لصالح برشلونة، ومحاولات مستمرة من البرسا لتعزيز النتيجة.

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مرور 30 دقيقة من زمن المباراة، ومازالت نتيجة مباراة برشلونة وفياريال حتى الآن هي تقدم برشلونة بهدفين دون رد.

الدقائق الأخيرة من الشوط الأول، ومازالت النتيجة 2-0 لصالح برشلونة.

فياريال يسجل الهدف الأول في الدقيقة 44 عن طريق سانتي كازورلا، وتصب النتيجة 2-1، وينتهي الشوط الأول من المباراة.

مرور 65 دقيقة من زمن الشوط الأول، ومازالت نتيجة مباراة هي تقدم برشلونة بهدفين مقابل هدف.

نهاية أحداث المباراة بفوز برشلونة على فياريال بهدفين مقابل هدف واحد، ويعود البرسا لحقيق الانتصارات مرة أخري.