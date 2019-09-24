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يوفنتوس يفوز على بريشيا بثنائية في الدوري الإيطالي

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استطاع نادي يوفنتوس الإيطالي أن يفوز على نظيره نادي بريشيا بهدفين مقابل هدف ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإيطالي الممتاز.

ملخص مباراة يوفنتوس وبريشيا في الدوري الإيطالي

وبدأت المباراة بخطورة من نادي يوفنتوس ولكن تفاجئ بتسجيل نادي بريشيا بهدفه الأول في الدقيقة 4 عن طريق دوناروما وظل يوفنتوس يحاول خطف هدف التعادل ولكن جاء الرد في وقت متأخر حيث سجل الهدف في الدقيقة 40 عن طريق خوان تشانثييور بالخطأ في مرماه.

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ملخص الشوط الثاني بين يوفنتوس وبريشيا في الدوري الإيطالي

وبدأ الشوط الثاني وكان نادي يوفنتوس لا يزال يحاول خطف الهدف الثاني وبالفعل في الدقيقة 63 عن طريق بيانيتش لينتهي اللقاء بفوز بيانيتش بهدفين مقابل هدف.

وبهذه النتيجة بصل رصيد يوفنتوس إلى 13 نقطة ليظل مسيطر على صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي بينما يقف رصيد بريشيا عند 6 نقاط في المركز الحادي عشر.

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