شكرا لقرائتكم خبر عن برشلونة يحقق فوز مستحق على حساب فياريال بثنائية والان مع التفاصيل

استطاع نادي برشلونة الإسباني أن يفوز على نظيره نادي فياريال بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهم منذ قليل ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

ملخص مباراة برشلونة وفياريال في الدوري الإسباني

وبدأت المباراة بسيطرة من نادي برشلونة الذي سجل هدفه الأول بشكل مبكر في الدقيقة 6 عن طريق جريزمان بل وظل الفريق مسيطر ومستحوذ حتى سجل هدفه الثاني في الدقيقة 16 عن طريق أرثر وبمرور الوقت ظهرت بعض الخطورة من نادي فالنسيا ليسجل هدفه الأول في الدقيقة 44 عن طريق كاثورلا.

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وبعد هذا الهدف انتفض نادي برشلونة أكثر وظل ببحث عن تسجيل مزيد من الأهداف وبالتحديد في الدقائق الأخيرة من زمن اللقاء ولكن دون جدوى لينتهي اللقاء بفوز برشلونة بهدفين مقابل هدف.

ترتيب برشلونة وفياريال عقب مباراة اليوم

وبهذه النتيجة يصل رصيد برشلونة إلى 10 نقاط ليتواجد في المركز الرابع من ترتيب الدوري الإسباني الممتاز بينا يقف رصيد فياريال عند 8 نقاط في المركز الثامن.