شكرا لقرائتكم خبر عن مانشستر سيتي يضرب بريستون بثلاثية في كأس الرابطة والان مع التفاصيل

استطاع نادي مانشستر سيتي الإنجليزي أن يفوز على نظيره نادي بريستون نورث آند بثلاثة أهداف مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت بينهم منذ قليل ضمن منافسات الدور الثالث من بطولة كأس الرابطة الإنجليزي للمحترفين.

ملخص مباراة مانشستر سيتي وبريستون بكأس الرابطة الإنجليزي

وبدأت المباراة بسيطرة كبيرة من نادي مانشستر سيتي الذي سجل هدفه الأول في الدقيقة 16 عن طريق رحيم سترلينج وسط أداء متراجع من لاعبي بريستون ليستقبلوا الهدف الثاني في الدقيقة 35 عن طريق جابريل جيسوس بل واستقبلوا الهدف الثالث في الدقيقة 32 عن طريق دافيد سيلفا.

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وظل لاعبو مانشستر سيتي يحاولون خطف الهدف الرابع وسط دفاع وأداء متراجع من لاعبو بريستون لينتهي اللقاء بفوز مانشستر سيتي بثلاثية نظيفة.

مانشستر سيتي يصعد للدور القادم من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية

وبهذه النتيجة يصعد مانشستر سيتي رسميا إلى الدور القادم من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية لينتظر تحديد منافسه في الدور القادم وموعد المباراة.