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من أجل نيمار برشلونة مستعد للتخلي عن خمسة لاعبين

اهتمام فريق برشلونة باستعادة خدمات الدولي البرازيلي نيمار قد تدفعه لبيع خمسة لاعبين بالفريق وذلك لتوفير السيولة المالية المطلوبة. فمن هم هؤلاء اللاعبين الذين باتوا مرشحين لمغادرة كامب نو قريبا؟

حسب صحيفة ماركا الإسبانية يعتزم فريق برشلونة الإسباني إدخال تغيرات على تركيبته البشرية، حيث ينوي التخلي عن خمسة لاعبين في سوق الانتقالات الشتوية وعلى أقصى تقدير في الصيف المقبل. ووفق ذات المصدر فإن الأمر يتعلق بكل من إيفان راكيتيش وأرتورو فيدال وصامويل أومتيتي بالإضافة إلى الموهبتين الصاعدتين موسى واغيه وكارليس ألينيا.

وليس الهدف من بيع هؤلاء اللاعبين هو تقليص طاقم الفريق فحسب، وإنما أيضا توفير السيولة المالية اللازمة في ظل وجود رغبة ملحة في إعادة نيمار من باريس سان جرمان إلى برشلونة.

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وسيحصل الفريق الكاتالوني على عائدات مالية مهمة إذا نجح في بيع اللاعبين السالف ذكرهم، فالقيمة السوقية لراكيتيش وفيدال مثلا تبلغ حاليا 35 و 15 مليون يورو على التوالي، حسب موقع ترانسفير ماركت المتخصص في بورصة اللاعبين. أما قيمة الفرنسي أومتيتي فتبلغ 45 مليون يورو، في حين تقدر قيمة موسى واغيه بـ 30 مليون يورو.

وحسب مصادر إعلامية فرنسية فإن باريس سان جيرمان يطالب بـ 300 مليون يورو مقابل التخلي عن نيمار، علما أنه انتقل من النادي الكتالوني إلى الباريسي مقابل 222 مليون يورو.

وفي تعليقه عن رغبة برشلونة في ضم نيمار، قال المدير التنفيذي بالفريق الكاتالوني، أوسكار غراو: "عملنا كل ما بوسعنا لاستعادة نيمار وقدمنا بهذا الخصوص عرضين، واحد منهما تضمن لاعبين أيضا، لكن باريس سان جيرمان رفض الأمر". ويضيف غراو: "تولد لدي شعور أن باريس سان جيرمان لا يرغب بتاتا في بيع نيمار". لكن رغم ذلك يبدو أن برشلونة لم يستسلم بعد ويواصل إصراره في استعادة خدمات نجمه السابق. فهل ينجح فعلا في ذلك؟