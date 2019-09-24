مفاجأة بشأن عقوبات الجولة الماضية من الدوري الإنجليزي

الثلاثاء 24 سبتمبر 2019

نجوم الدوري الانجليزي

كشفت تقارير صحفية سعودية اليوم الثلاثاء عن مفاجأة جديدة بشأن عقوبات لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم عن الجولة الماضية من الدوري المحلي.



مفاجأة بشأن عقوبات الجولات الماضية من الدوري السعودي

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وأكدت التقارير الصحفية أن لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم قررت عدم وجود أي قرارات إيقاف إنضباطيه للجولات الماضية من بطولة الدوري السعودي.

وكانت مباريات الجولة الرابعة من بطولة الدوري السعودي قد اختتمت يوم السبت الماضي 21 سبتمبر بلقاء الهلال والاتحاد والذي انتهى بفوز الأول بثلاثة أهداف مقابل هدف.

متصدر جدول ترتيب الدوري السعودي

يذكر أن متصدر جدول ترتيب الدوري السعودي هو نادي الهلال برصيد 10 نقاط وبفارق نقطتين عن نادي الفيصلي صاحب المركز الثاني.