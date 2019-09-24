رد محمد صلاح بعد حذف اسم منتخب مصر من حساباته

الثلاثاء 24 سبتمبر 2019
حرص المصري محمد صلاح نجم نادي ليفربول ومنتخب مصر على الرد على الانتقادات الموجهه له في عقب قيامه بحذف اسم منتخب مصر.
صلاح يزيل منتخب مصر من حسابه على إنستجرام
وقد قام محمد صلاح نجم نادي ليفربول بإزالة أنه لاعب في منتخب مصر من الوصف التوضيح الخاص به على حسابه على إنستجرام وتويتر.
أول رد فعل من صلاح عقب حذف اسم منتخب مصر
ونشر صلاح صورة له منذ قليل صورة له رفقة علم مصر معلقا عليها: "مهما حاولوا يغيروا حبي ليكي ولناسك مش هيعرفوا".
موعد مباراة ليفربول القادمة
ويستعد نادي ليفربول لمواجهة نادي أم كيه دونز غدا الأربعاء 25 سبتمبر ضمن منافسات الدور الثالث من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية للمحترفين.
يذكر أن نادي ليفربول هو متصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 18 نقطة من أصل 6 مباريات خاضها حتى الآن في الدوري.
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