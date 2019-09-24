شكرا لقرائتكم خبر عن الباطن يُعفي التونسي جدي.. ويُوقِّع مع البرتغالي جاريدو والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رمضان المتعب (حفر الباطن)

قررت إدارة نادي الباطن إعفاء مُدرِّب الفريق الأول التونسي رضا جدي وجهازه المُساعد من تدريب الفريق، وقدَّمت له الشكر والتقدير على الفترة الماضية، متمنية له دوام التوفيق.

وكانت إدارة النادي قد أنهت إجراءات التعاقد مع المُدرِّب البرتغالي جوسي جاريدو، لقيادة الفريق الأول في دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى للمحترفين.

ويُعتبر جاريدو من المُدرِّبين البارزين، وسبق له قيادة ناديي القادسية وكاظمة الكويتيين، والرفاع البحريني، وكانت آخر محطاته مع منتخب الغابون الأول.

وسيقود المُدرِّب البرتغالي تدريبات الفريق غداً (الأربعاء).