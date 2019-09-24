شكرا لقرائتكم الزمالك يحتفل بعيد ميلاد المغربى أشرف بن شرقى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يحتفل اليوم الثلاثاء، الموافق 24/ 9/ 2019 نادى الزمالك، بعيد ميلاد لاعب الفريق الكروى الأول، المغربى أشرف بن شرقى الـ 25، حيث إنه من مواليد 24 سبتمبر 1994.

ويعد بن شرقى الذى أنضم لصفوف الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، لمدة 3 سنوات، من أحد الأعمدة الأساسية للفريق الأبيض حاليًا، وبدأ اللاعب مسيرته الكروية مع فريق المغرب الفاسي منذ موسم 2014 حتى 2016 لينتقل عقب ذلك لـ فريق الوداد المغربي حتي موسم 2018، وانضم بن شرقي لفريق الهلال السعودية عام 2018 لمدة موسمين ثم رحل على سبيل الإعارة لـ نادي لانس الفرنسي، قبل الانضمام للقلعة البيضاء، وأُطلق عليه لقب "قاهر الأهلي" عقب هدفه الصاروخي بمرمى المارد الأحمر.



اشرف بن شرقى

ويستعد الزمالك لمواجهة جينيراسيون فوت السنغالى، يوم السبت المقبل، فى إياب دور الـ32 بدورى أبطال أفريقيا، حيث انتهت مباراة الذهاب التى أقيمت فى السنغال بخسارة الأبيض بنتيجة 2/1.