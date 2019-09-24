شكرا لقرائتكم أسامة عرابي : صالح جمعة يتمتع برؤية جيدة داخل الملعب ومهارات فنية عالية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وطلب أسامة عرابي خلال تصريحات لقناة تايم سبورت، من صالح جمعة بذل كثيراً من الجهد وأن "يعرق أكثر" لرفع المعدل البدني له حتي يتمكن من المشاركة مع الفريق في المباريات القادمة ، خاصة أن هناك منافسة صعبة في هذا المركز مع محمد مجدي أفشة و وليد سليمان ، مؤكداً أن الجهاز الفني للفريق الأحمر سيحتاج مجهود أي لاعب في الفترة المقبلة بسبب كثرة المباريات في هذا الموسم .
وعن تقيمه لأداء مصطفي محمد مهاجم الزمالك ، أشار عرابي إلي أنه قام بتدريب اللاعب عندما كان مدرباً لطنطا وكان اللاعب مهاجم لنفس الفريق ، مؤكداً أن مهاجم الأبيض سيصبح مهاجم منتخب مصر في الفترة المقبلة .
كانت هذه تفاصيل خبر أسامة عرابي : صالح جمعة يتمتع برؤية جيدة داخل الملعب ومهارات فنية عالية... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.