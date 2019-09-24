شكرا لقرائتكم أسامة عرابي : صالح جمعة يتمتع برؤية جيدة داخل الملعب ومهارات فنية عالية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد أسامة عرابي نجم الاهلي السابق، أن صالح جمعة صانع ألعاب الفريق الأحمر، أحد أبرز اللاعبين في الفريق خاصة أنه يتمتع برؤية جيدة داخل الملعب ويمتلك مهارات فنية عالية.

وطلب أسامة عرابي خلال تصريحات لقناة تايم سبورت، من صالح جمعة بذل كثيراً من الجهد وأن "يعرق أكثر" لرفع المعدل البدني له حتي يتمكن من المشاركة مع الفريق في المباريات القادمة ، خاصة أن هناك منافسة صعبة في هذا المركز مع محمد مجدي أفشة و وليد سليمان ، مؤكداً أن الجهاز الفني للفريق الأحمر سيحتاج مجهود أي لاعب في الفترة المقبلة بسبب كثرة المباريات في هذا الموسم .

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وأضاف عرابي ، أن الاهلي ظهر بمستوي جيد مع المدير الفني الجديد رينيه فايلر ، ولكن حتي الان لم يظهر بصمة المدير الفني الجديد مع الفريق .

وعن تقيمه لأداء مصطفي محمد مهاجم الزمالك ، أشار عرابي إلي أنه قام بتدريب اللاعب عندما كان مدرباً لطنطا وكان اللاعب مهاجم لنفس الفريق ، مؤكداً أن مهاجم الأبيض سيصبح مهاجم منتخب مصر في الفترة المقبلة .