شكرا لقرائتكم مجلس الترسانة يهاجم أيمن حفني بسبب تصريحاته عن الشواكيش... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أبدى مجلس إدارة الترسانة برئاسة طارق سعيد حسانين انزعاجه الشديد من التصريحات التى أدلى بها أيمن حفنى لاعب مصر المقاصة والتى قلل فيها من شأن الشواكيش .

كان أيمن حفنى قد صرح برفضه التام اللعب للترسانة مهما كانت الإغراءات بالرغم من عدم قدرته اللعب مع المقاصة فى الوقت الحالى بسبب خلاف فى اللوائح منع قيده فى سجلات اتحاد الكرة ، ومع غلق باب القيد الصيفى بالدورى ، فإن اللاعب لا يحق له المشاركة بالدورى المصرى خلال الموسم الحالى .

من جانبه أكد محمد الشاذلى عضو مجلس إدارة الترسانة استيائه الشديد من التصريحات التى خرجت من أيمن حفنى والتي تقلل من شأن الشواكيش ، مؤكدا أن اللاعب لا يعرف أو يدرك تاريخ ثالث أكبر نادى فى مصر طبقا للبطولات .

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وأضاف الشاذلى الصغير فى تصريحات خاصة أن هذا النادى أخرج العديد من النجوم ويكفى أنه أخرج حسن الشاذلى هداف الدورى الممتاز ومصطفى رياض هداف دورة طوكيو الأولمبية عام 1964 ، ولعب له حسام حسن عميد لاعبى الكرة المصرية .

واختتم عضو الترسانة حديثه بأنه لابد على أيمن حفنى أن يقوم بإيضاح تصريحاته التى خرجت خلال الأيام الماضية ، مؤكدا أن الترسانة لا يمكن أن يتعاقد مع لاعب سيحدث فتنة داخل صفوف الفريق ولن نتعاقد معه بأى حال من الاحوال .