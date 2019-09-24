شكرا لقرائتكم الخليج 365 يكشف جنسيات العناصر الجديدة فى جهاز الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يضم نادى الزمالك، عنصرين جديدين للجهاز الفنى للفريق الكروى الأول بقيادة الصربى ميلوتين سيريدوفيتش الملقب بـ"ميتشو"، حيث من المقرر أن ينضم مدرب حراس مرمى جديد، وكذلك مدرب لياقة بدنية.

وينضم مدرب حراس المرمى الجديد للجهاز الفنى للزمالك، بدلاً من أيمن طاهر، الذى سيرحل خلال الفترة الجارية لينضم للجهاز الفنى للمنتخب الوطنى بقيادة حسام البدرى، كما تم التعاقد مع مدرب لياقة بدنية بدلاً من أنطونيو المدرب الحالى.

وكشف "الخليج 365" جنسيات مدرب الحراس واللياقة البدنية الجدد فى جهاز الزمالك، حيث أكد مصدر مطلع بالنادى أن المدربان من صربيا وهى موطن المدير الفنى ميتشو.

وكان مرتضى منصور أكد أن استقدام مدرب حراس المرمى واللياقة البدنية جاء بناء على رغبة المدير الفنى الصربى ميتشو، مشددًا على أن المدربان سيصلان إلى القاهرة خلال ساعات قليلة.

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وكان "الخليج 365" قد كشف إخطار الزمالك لميتشو بتحضير مدرب حراس خلال الفترة الجارية بديلا لأيمن طاهر، وكذلك كشف عن رحيل مدرب الأحمال اليونانى أنطونيو من جهاز الفريق إلا أنه تم الإبقاء لحين توفير بديلا له من جانب الصربى ميتشو المدير الفنى للفريق الأبيض.