شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يحدد قرعة الدوري المصري للكرة النسائية 30 سبتمبر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر الاتحاد المصري لكرة القدم إقامة القرعة الخاصة بالدوري الممتاز للكرة النسائية للموسم القادم 2019/2020 يوم 30 سبتمبر الجاري في الواحدة ظهرا بمقر الاتحاد ويتم خلاله الإعلان عن شكل ولائحة المسابقة وموعد انطلاق الدوري. وأرسل اتحاد الكرة خطاب للأندية المشاركة في دورى الكرة النسائية من أجل إخطارهم بالموعد المحدد وتحديد مندوب من كل نادي لحضور القرعة. Advertisements ويضم الدوري الممتاز للكرة النسائية 12 فريق هم الطيران حامل اللقب الموسم الماضي وادي دجلة والإعلاميين ومركز شباب الأميرية والمؤسسة العمالية وكفر سعد والترام والمعادي واليخت والمصري القاهري والصيد بالمحلة ومركز شباب بشتيل والمجموعات العلمية. كما قرر اتحاد الكرة مد فترة القيد الثانية للقوائم الإضافية للأندية المشاركة بالدوري الممتاز للكرة النسائية حتي يوم الأثنين 7 أكتوبر بدلا من الإثنين 30 سبتمبر وتم إرسال خطابات للأفرع التابعة للاتحاد لإبلاغ الأندية المشاركة في الدوري الممتاز .

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