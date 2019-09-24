شكرا لقرائتكم لاعبو الأهلى يجرون اتصالات هاتفية للاطمئنان على مؤمن زكريا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص مسئولو النادي الاهلي وعدد كبير من لاعبي الفريق على إجراء اتصالات هاتفية خلال الساعات الماضية مع مؤمن زكريا لاعب الفريق المتواجد حالياً في المانيا من أجل الإطمئان عليه وعلى البرنامج العلاجي الذى سيخضع له حالياً.

وأطمأن مسئولو الاهلي واللاعبين على حالة مؤمن زكريا خاصة وأن رحلة علاجه في المانيا ستصل عدة أسابيع وربما تصل لأكثر من شهرين وهو ما سيُحدده الطبيب المعالج له.

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وكان مؤمن زكريا قد وصل المانيا الخميس الماضي لبدء جلسات العلاج من بعض الإصابة العصبية والنفسية التى تعرض لها مؤخرًا ، وأبلغ مسئولو الأهلى مؤمن زكريا، بتقديم كامل الدعم من أجل العودة سريعًا إلى الملاعب، حيث طالبوه بضرورة التروى وعدم الاستعجال فى الشفاء، حتى يعود أقوى مما كان.

وأكد جهاز كرة القدم بالنادى الاهلى أن مجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب قرر قبل شهرين تقريبًا تحمل كافة تكاليف علاج مؤمن زكريا فى الداخل والخارج، كما قرر أيضا حصول اللاعب على مستحقاته المالية بغض النظر عن قيده فى قائمة الفريق من عدمه وتابع أن محمود الخطيب رئيس النادى حرص على عقد جلسة مع مؤمن زكريا منذ فترة وأبلغه بقرار مجلس الإدارة بنفسه.