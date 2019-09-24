شكرا لقرائتكم لاعبو الأهلى يجرون اتصالات هاتفية للاطمئنان على مؤمن زكريا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأطمأن مسئولو الاهلي واللاعبين على حالة مؤمن زكريا خاصة وأن رحلة علاجه في المانيا ستصل عدة أسابيع وربما تصل لأكثر من شهرين وهو ما سيُحدده الطبيب المعالج له.
وكان مؤمن زكريا قد وصل المانيا الخميس الماضي لبدء جلسات العلاج من بعض الإصابة العصبية والنفسية التى تعرض لها مؤخرًا ، وأبلغ مسئولو الأهلى مؤمن زكريا، بتقديم كامل الدعم من أجل العودة سريعًا إلى الملاعب، حيث طالبوه بضرورة التروى وعدم الاستعجال فى الشفاء، حتى يعود أقوى مما كان.
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