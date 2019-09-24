شكرا لقرائتكم نقل مبارة الزمالك أمام جينيراسيون لبرج العرب الاحد القادم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأخطر مسئولو الجبلاية نظرائهم بالقلعة البيضاء أن المباراة ستقام فى الثامنة مساء الأحد المقبل، على استاد برج العرب بحضور 5 ألاف مشجع، بدلاً من اقامتها يوم السبت على استاد بتروسبورت بدون حضور جماهيرى، ومن المنتظر أن يتم التنسيق مع الفريق السنغالى خلال الساعات القليلة المقبلة، قبل الإعلان الرسمى عن تعديل موعد المباراة.
وكان مسئولو الزمالك طلبوا نقل مباراتهم المحدد لها حتى الآن يوم السبت المقبل، أمام بطل السنغال، من استاد بتروسبورت إلى برج العرب، من أجل السماح للجماهير بالحضور، إلا أن إقامة مباراة المصرى البورسعيدى وماليندى بطل زنجبار فى الكونفدرالية، فى نفس التوقيت على برج العرب، صعّبت من إمكانية إجراء تعديل فى ملعب مباراة الأبيض.
واقترح مسئولو الأمن تعديل موعد مباراة الزمالك وجينيراسيون السنغالى، لتقام يوم الأحد على استاد برج العرب، بدلاً من يوم السبت، وهو ما وافق عليه مسئولو القلعة البيضاء، ومن المنتظر أن يعرض الزمالك الأمر على الفريق السنغالى، والذى سيحدد إمكانية إجراء هذا التعديل من عدمه وفقًا لظروف حجز طيران العودة إلى بلاده.
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