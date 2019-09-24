الثنائى دجيش وعباس يلقيا المحاضرات الفنية بالتعديلات الجديدة للتحكيم...

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جدة - عمرو شويل حاضر اليوم الثنائى ناصر عباس الحكم الدولي السابق و أيمن دجيش "عميد" الحكام المساعدين ، فى الفوج السادس لحكام الدرجة الأولي استعدادًا للموسم الجديد 2019 – 2020. ألقي الثنائى دجيش وعباس المحاضرات الفنية والعملية والخاصة بالتعديلات الجديدة التى أقرها الاتحاد الدولي – فيفا- على التحكيم. أطلقت لجنة الحكام برئاسة جمال الغندور إسم الراحل " على قنديل" الحكم الدولي السابق على معسكر الحكام الجديد ، فى لافتة طيبة من اللجنة الحالية بإطلاق أسماء رموز التحكيم على المعسكرات. كان جمال الغندور قد أعلن عن التشكيل الجديد للجنة الحكام على النحو التالي: جمال الغندور رئيسا وعضوية كل من: ياسر عبد الرؤوف ومحمد فاروق وتامر درى، بالإضافة إلى مجدى رزق للكرة النسائية ومحمد عبد القادر للكرة الشاطئية ومحمد فرج للكرة الخماسية. Advertisements قسم الشئون الإدارية: عزب حجاج رئيسا ومحمد معوض وجيمس حنا. قسم الشئون الفنية: وجيه احمد رئيسا وسيد مراد وفهيم عمر وحمدى القاضى وفريد سلطان ومهند دبا قسم الشئون المالية: حسام طه قسم الشئون القانونية: صلاح البرى العلاقات العامة: حسام الجوهرى.

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