شكرا لقرائتكم الأهلى يؤكد نيته دفع 600 ألف يورو لهيدرسيلفيد الإنجليزي بسبب رمضان صبحي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تعهّد النادي الاهلي بتسديد 600 ألف يورو لنادي هيدرسيلفيد الإنجليزي خلال شهر يناير المقبل تُمثل القسط الثاني والأخير من صفقة إستعارة رمضان صبحي التى تمت خلال يونيو الماضي.

ونجح الاهلي في تمديد إعارة رمضان صبحي من هيدرسيليفد الأنجليزي خلال يونيو الماضي لمجدة موسماً مقابل مليون و600 ألف يورو.

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وقام مسئولو الاهلي بتسديد مبلغ مليون يورو عند توقيع عقود تمديد الإعارة وتم الإتفاق على أن يتم تسديد المبلغ المتبقي خلال الفترة المقبلة وتعهّد مسئولو القلعة الحمراء للنادي الإنجليزي بدفع هذا المبلغ في يناير المقبل.

يذكر أن رمضان صبحي إنتقل للأهلي في يناير الماضي علي سبيل الإعارة في يناير الماضي مقابل 800 ألف يورو لمدة ستة اشهر قبل أن يتم تمديد الإعارة مرة أخرى في يونيو.