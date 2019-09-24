شكرا لقرائتكم إلغاء المبارة الودية بين الترسانة والاتصالات... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الغيت مباراة الترسانة والاتصالات الودية التى كانت مقامة باستاد الشاذلى بميت عقبة بسبب سوء سلوك من لاعبى الإتصالات وكانت النتيجة تشير لتقدم الضيوف بهدف مقابل للاشيء . وأضاع طارق وطنى ظهير أيسر الترسانة ضربة جزاء فى الشوط الأول . ومن المقرر أن يخوض الترسانة مباراة ودية يوم الإثنين المقبل لم يتحدد طرفها حتى الآن في إطار إستعدادات الشواكيش لدوري القسم الثاني المتوقع إنطلاقه منتصف أكتوبر المقبل .

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