شكرا لقرائتكم أبوقير للأسمدة يتعاقد مع كرفالا مهاجم دمنهور... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تعاقد مسئولو نادي أبوقير للأسمدة الذى ينافس بالمجموعة الثالثة لدورى القسم الثانى مع كرفالا مهاجم دمنهور وهداف المظاليم فى الموسم المنقضى.

ودخلت العديد من الأندية فى تفاوض رسمى مع ادارة دمنهور من أجل التعاقد مع اللاعب إلا أن ضعف المبلغ المعروض كان أحد الأسباب التى تؤدى لإلغاء الصفقة.

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وفتحت ادارة دمنهور باب الرحيل امام اللاعب عقب نهاية الموسم المنقضى بالرغم من ارتباطه بعقد رسمى مع الفريق البحراوى للصرف على باقى الفريق فى الموسم الجديد فى ظل الأزمة المالية التى يعيشها دمنهور.

ويقوم علاء نوح المدير الفنى أبوقير ببناء فريق قوى للمنافسة على الصعود بعدما قامت الادارة بتلبية كافة متطلباته فى التعاقد مع العديد من اللاعبين الجيدين .