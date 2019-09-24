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شكرا لقرائتكم صلاح يحذف اسم منتخب مصر من "تويتر" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - حذف الدولي محمد صلاح، لاعب ليفربول، اسم منتخب مصر من ملف تعريفه الشخصي في حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، فيما اكتفى بذكر أنه يلعب في النادي الإنجليزي فقط.
وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، صوراً لحساب محمد صلاح، الذي كان يعرف نفسه بأنه لاعب ليفربول والمنتخب المصري، قبل أن يسحب اسم منتخب الفراعنة من التعريف الخاص به.
وربط المحللون أن اللاعب البالغ 27 عاما، سحب اسم منتخب بلاده، بسبب عدم دعمه من قبل الاتحاد المصري لكرة القدم، وذلك بعد عدم التصويت له من قبل قائد المنتخب المصري والمدرب.
وغابت مصر عن التصويت في جوائز الأفضل المقدمة من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بعدما كشف الموقع الرسمي لـ"فيفا" أن مدرب وقائد مصر لم يصوتا، فغابت نقاط ربما كانت ستدعم محمد صلاح في سباق المنافسة على جائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2019.
وحل نجم ليفربول في المركز الرابع بترتيب أفضل لاعبي العالم، خلف كل من الأرجنتيني ليونيل ميسي الحاصل على الجائزة للمرة السادسة، والمدافع الهولندي فان ديك صاحب المركز الثاني، وثالثا جاء البرتغالي كريستيانو رونالدو.
يشار إلى أن الألماني كلوب فاز بجائزة أفضل مدرب في العالم، بينما حاز البرازيلي أليسون بيكر على جائزة أفضل حارس مرمى، وذلك في الحفل الذي أقيم يوم الاثنين في ميلان الإيطالية.
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