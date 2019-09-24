إعلاميون ورياضيون يهاجمهون هاني دانيال بعد أزمة صلاح.. ورابطة النقاد تتبرأ منه

كتب: ضياء السقا

تعرض الصحفي المصري هاني دانيال، لهجوم حاد خلال الساعات الماضية، بسبب عدم وضعه محمد صلاح، نجم ليفربول والمنتخب الوطني، في المركز الأول خلال تصويته في جائزة أفضل لاعب في العالم.

وكان دانيال صاحب الصوت الوحيد لمصر في حفل توزيع جوائز "ذا بيست"، حيث منح الصحفي اللاعب السنغالي ساديو ماني المركز الأول، يليه كريستيانو رونالدو، وصلاح الأخير.

من جانبه، شن إبراهيم سعيد، لاعب الأهلي والزمالك السابق هجوما ناريا على الذين لم يمنحوا أصواتهم للنجم المصري، قائلا: "الأشخاص اللي صوتت ضد صلاح، دي عالم زباله اقسم بالله ونفسيات جحيم".

وفى سياق متصل، انتقد أيمن يونس نجم الزمالك السابق تصرف هانى دانيال بعدم التصويت لصلاح فى استفتاء الأفضل في العالم.

وكتب يونس عبر تويتر قائلا: مش مقبول وعيب اوي ان ممثل مصر الإعلامي هاني دانيال الذي قام بالتصويت في the best ..لحفل اختيار احسن لاعب في العالم الأستاذ اعطي مانيه 5 نقاط و كريستيانو 3 نقاط ..و صلاح نقطه …بصراحه و بعيدا عن العواطف و بكل الحسابات والارقام والنتائج ..عيب اوي”.

من جانبه علق كريم سعيد، رئيس تحرير موقع يلا كورة، قائلا: "صراحة انا متشرفتش بالزميل الاعلامي هاني دانيال قبل كدة او اعرف هو شغال فين .. لكن هو كان صاحب صوت مصر الوحيد في جايزة ذا بيست ... سؤالي بجد فعلا ... ازاي اختارت ساديو ماني ورونالدو علي محمد صلاح في الموسم الماضي؟!!! وسيبك من دعم ابن بلدك .. فنيا ازاي تحط صلاح الاخير؟!!!!".

وتابع: في جايزة ذا بيست، ممثل الارجنتين الاعلامي اختياره الاول: ميسي " ابن بلده"، وممثل البرتغال الاعلامي اختياره الاول: رونالدو " ابن بلده"، وممثل السنغال الاعلامي اختياره الاول: مانيه " ابن بلده"، وممثل مصر الاعلامي اختياره الاخير: صلاح " ابن بلده"، لا حاجة للنقاش والجدال!!!".

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وكان الصحفي المصري، هاني دانيال، قد كشف سبب عدم وضعه صلاح، في المركز الأول خلال تصويته في جائزة أفضل لاعب في العالم.

وقال دانيال في تصريحات لموقع "يلا كورة": "لا يوجد موقف شخصي بيني وبين صلاح، وتصويتي هذا العام يعبر عن قناعاتي الشخصية بأن ساديو ماني قدم موسما رائعا ويستحق الجائزة من وجهة نظري، نظرا لما قدمع مع ليفربول ومنتخب بلاده".

وأضاف الصحفي: "لقد قمت باختيار صلاح العام الماضي في المركز الأول دون أي مشكلة، وكتبت في عنوان تقرير الصحفي بعد تتويج ليفربول بدوري أبطال أوروبا أن نجمنا المصري تميمة الحظ وأشدت به، الأمر ليس شخصيًا كما يتصوره البعض".

وتابع دانيال: "قائد منتخب مصر لم يقم بالتصويت من الأساس، وأيضا تصويت مدرب المنتخب، لماذا أتحمل شخصيًا هذا الأمر؟، اختياراتي هذا العام كانت بناءً على قناعات وأرقام ووضعت مقارنات بين ميسي ورونالدو وفان دايك وصلاح وماني سواء مع الأندية او المنتخب، ووجدت أن هذا هو الاختيار الأنسب".

من جانبها، قدمت رابطة النقاد الرياضيين برئاسة حسن خلف الله، شكوى لقسم الإعلام بالفيفا تفيد بأن الصحفي هاني دنيال الذي صوت في استفتاء أحسن لاعب في العالم، ليس مقيدا ضمن قوائم الرابطة.

وفيما يلي نص الشكوى، وفقا لما نشرته بوابة أخبار اليوم:

إلى: قسم الإعلام في FIFA

من:رابطة الصحافة الرياضية المصرية (ESPA)

المرجع: FIFA - The

أفضل الجوائز

سيدي العزيز / سيدتي

آمل أن يصل لك هذا الخطاب وأنت جيدًا.

أتصل بك ، بصفتى رئيسًا لـ ESPA ، بخصوص اختيارك للسيد هاني دانيال كممثل للصحافة الرياضية المصرية كعضو في لجنة تحكيم وسائل الإعلام التي تختار جائزة أفضل لاعبي FIFA.

أود أن أبلغكم أن السيد دانيال هو صحفي مصري ، لكنه ليس صحفيا رياضيا ولا حتى عضوا في ESPA ، الذي يضم أكثر من 600 صحفي رياضي محترف.

نحن نشعر بخيبة أمل حقيقية لأنه ليس لدينا أي فكرة عن كيفية اختياره له ، كجزء من لجنة تحكيم وسائل الإعلام الخاصة بك وعلى أي أساس أو من قام بترشيحه للانضمام إلى لجنة تحكيم وسائل الإعلام التابعة للفيفا دون استشارتنا كرابطة.

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نتطلع إلى التعاون المتبادل مع قسم الإعلام في FIFA في المستقبل ، عند اختيار عضو في وسائل الإعلام الرياضية المصرية.

وتصدر صلاح، ترند مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، بعد أزمة عدم تصويت اتحاد الكرة المصري للاعب ليفربول الإنجليزي، في جائزة أفضل لاعب في العالم.

ولم يحصل صلاح على أى نقطة من مدرب وكابتن المنتخب الوطني في حفل فيفا The Best، الذى شهد تتويج ليونيل ميسي بلقب الأفضل، وهو ما أثار غضب الفرعون المصري.

وأعلن الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" أصوات كل مدربى العالم وكباتن المنتخبات الذين شاركوا فى التصويت، ولم تتضمن اسمي كابتن ومدرب منتخب مصر، وهو ما يعنى عدم إرسال الأوراق الخاصة بتصويت خافيير أجيرى مدرب الفراعنة وقتها وأحمد المحمدى كابتن الفريق.

ولم يحصل الفرعون سوى على نقطة واحدة فقط من مصر، وخسر 14 فى السباق الشرس لجائزة أفضل لاعب فى العالم، حيث حصل على المركز الثالث من هانى دانيال الصحفي المصرى الذى شارك بالتصويت، والذى أرسل صوته مباشرة إلى الفيفا، بينما لم يحصل على أى صوت من خافيير أجيرى مدرب المنتخب وأحمد المحمدي.

وحصل صلاح على المركز الرابع في استفتاء "ذا بيست" برصيد 26 نقطة، خلف ميسي صاحب المركز الأول بـ 46 نقطة، وفان دايك بـ 38 نقطة، ورنالدو بـ 36 نقطة.

رد فعل صلاح

وبعد ساعات من الأزمة، حذف صلاح اسم منتخب مصر من تعريفه على حسابه على تويتر، حيث كان يعرف نفسه بأنه لاعب فى صفوف ليفربول ومنتخب مصر، لكنه اكتفى بليفربول فقط، وهو ما اعتبره رواد السوشيال ميديا تعبيرا عن الغضب الذي بداخله.

بعد ذلك نشر صلاح عبر حسابه بتويتر، صورة له مرتديا تي شيرت المنتخب، وفي الخلفية علم مصر، قائلا: "مهما حاولوا يغيروا حبي ليكي ولناسك مش هيعرفوا".

قرار عاجل من الجبلاية

من جانبه قرر اتحاد كرة القدم المصري إرسال خطاب رسمي، إلى الاتحاد الدولي للعبة "فيفا"؛ للاستفسار عن عدم اعتماد التصويت المصري فى اختيار أفضل لاعب فى العالم.

وقال الاتحاد في بيان له، قرر الاتحاد المصري لكرة القدم فتح تحقيق لمعرفة ملابسات تصويت مصر في مسابقة الأفضل على مستوى العالم و السبب الذي أدى لعدم اعتماد صوت مصر.

في الوقت نفسه أرسل الاتحاد المصري لكرة القدم اليوم استفسارا للاتحاد الدولي لكرة القدم عن الواقعة.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد أرسل صوتي مصر إلى الفيفا رسميا يوم 15 أغسطس الماضي قبل انتهاء المدة المحددة بأربعة أيام ، وتم تأكيد تسلم استمارة التصويت من قبل الفيفا في اليوم الأخير للتصويت الموافق 19 أغسطس ، وقبل تسلم اللجنة المكلفة بإدارة شئون الاتحاد مسئولياتها ، حيث صدر قرار الفيفا بتشكيلها يوم 20 أغسطس الماضي.

قام بالتصويت عن مصر كابتن المنتخب الوطني أحمد المحمدي بينما تولى التصويت عن المدير الفني الكابتن شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي بعد إقالة الجهاز الفني السابق وعدم تعيين جهاز فني جديد في ذلك الوقت.

يذكر أن كلا الصوتين قد منحا محمد صلاح نجم مصر المرتبة الأولى في الاختيار.