موعد مباراة الأهلي ضد كانو سبورت في لقاء العودة في دور ال 32 من دوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة

ينتظر عشاق ومشجعي النادي الأهلي المصري في مصر والدول العربية، اللقاء المرتقب لقاء العودة بين النادي الأهلي المصري بطل الدوري المصري للموسم الماضي 2018/2019، وبين نادي كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية، حيث أنه من المتوقع أن تكون المباراة فى غاية من السهولة للاعبي النادي الأهلي وذلك بعد أن حسم النادي الأهلي الفوز على نادي كانو سبورت في لقاء الذهاب بنتيجة هدفين مقابل لاشيء لصالح النادي الأهلي.

موعد مباراة الأهلي ضد كانو سبورت فى لقاء العودة في دور ال 32 من دوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة:-

من المقرر أن تقام مباراة العودة بين النادي الأهلي ونادي كانو سبورت فى تمام الساعة التاسعة من مساء يوم السبت المقبل الموافق 28 سبتمبر 2019، وذلك على ستاد ملعب السلام الدولي، وسط حضور جماهيري مكون من 5 آلاف مشجع بعد أن وافقت الجهات الأمنية على حضور 5 آلاف مشجع لحضور مباراة النادي الأهلي ضد نادي كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية.

طاقم تحكيم مباراة الأهلي ضد كانو سبورت:-

يتكون طاقم التحكيم الذي سيحكم لقاء العودة بين النادي الأهلي ونادي كانو سبورت في دور ال 32 من تصفيات دوري أبطال إفريقيا من البتسواني جوشوا بوندا ويعاونة ميشاك ميدوبي وموجوموتسي موراكيلي وتشييو موكاني الحكم الرابع ومراقب اللقاء الاثيوبي سولومون أبيبي.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد كانو سبورت :-

من المتوقع أن تقوم قناة أون سبورت ON SPORT نقل أحداث المباراة على الهواء مباشرة يسبق ذلك الاستديو التحليلي للمباراة يحضره عدد من نجوم كرة القدم في مصر.