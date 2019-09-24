بعد التأجيل .. تعرف على موعد مباراة الاتحاد والتعاون الجديد في الدوري السعودي لكرة القدم

موعد مباراة الاتحاد والتعاون في الدوري السعودي، تأجل موعد إقامة مباراة الاتحاد والتعاون إلى الأول من أكتوبر القادم، وهي المواجهة المؤجلة من الجولة الثانية من مباريات البطولة المحلية، وكان من المفترض أن تقام المباراة يوم الثلاثاء 24 سبتمبر قبل أن يتم التأكيد على تأجيلها لمطلع الشهر القادم.

يعاني نادي اتحاد جدة على مستوى جدول ترتيب الدوري السعودي مع بداية الموسم، ويبدو أن الموسم الحالي سيكون مثل السابق، حيث يقبع نادي اتحاد جدة في المركز الثامن عشر برصيد ثلاث نقاط فقط، من فوز وخسارتين، مع خروج من دور الثمانية لدوري أبطال اسيا على حساب الهلال السعودي الأسبوع الماضي.

ولم ينجح هجوم الاتحاد سوى في تسجيل 5 أهداف في حين تلقت مرماه 6 أهداف من الخصوم، وهو ما يؤكد على ضعب دفاعات الفريق مع بداية الموسم الكروي الجديد، أما التعاون خصم الاتحاد في مباراة اليوم يأتي في المركز العاشر برصيد 4 نقاط فقط ولكن ينقصه مباراة بخلاف مباراة اليوم ضد الاتحاد، وستكون أمام الرائد