اصابة ميسي: نتيجة مباراة برشلونة وفياريال اليوم في الجولة السادسة والوصول للنقطة العاشرة

نتيجة مباراة برشلونة وفياريال اليوم، يعود برشلونة بعد غياب حوالي 10 أيام لمعقله الكامب نو لمواجهة مرتقبة من أجل تحسين صورة الفريق التي وصفها الكثير بالكارثة والمثيرة للشفقة منذ بداية الموسم، فالفريق الكتالوني سيخوض مواجهة قوية مساء الليلة أمام فياريال الذي يسبقه في ترتيب الليجا بنقطة في مباراة لا تقبل منها جماهير البلوجرانا سوى احزار الثلاث نقاط مع آداء قوي يشفع بالعودة المنتظرة.

مباراة برشلونة وفياريال

ويعاني البرسا منذ بداية الموسم في اللقاءات الخارجية حيث حتى الآن لم يحقق البرسا فوز واحد خارج أرضه سواء كان في الدوري الأسباني أو حتى دوري الأبطال التي انطلقت الجولة الأولى منها، وبرر ذلك البعض بغياب ميسي عن الفريق لاصابته أما الكثير فانهم يحملون سوء المستوى والنتائج الهزيلة لتفكير مدرب الفريق فالفيردي.

برشلونة وفياريال

وتحدث فالفيردي بعد هزيمته من غرناطة بأنه لا يرى من الصحيح أن يتم احتساب ثلاث ركلات جزاء على فريقه في 6 مباريات فقط ووجه ذلك إلى الحكام، تصريحات المدير الفني لبرشلونة واجهت الكثير من الانتقادات والهجوم بل نصحه البعض بضرورة ارتداء النظارات تهكما على تصريحاته لأن جميع ركلات الجزاء التي تم احتسابها صحيحة.

نتيجة مباراة برشلونة وفياريال

وكشفت التقارير الصحفية بعد فوز ميسي بالأمس بجائزة الأفضل والمقدمة من FIFA أن ليونيل قد حصد أصوات قائدي ومدربي المنتخب والجماهير للأفضل عدا الصحفيين الذي وضعوا باختياراتهم فان دايك متقدما عليه

وشهد تشكيل البارسا اليوم عودة ميسي ليشارك المقدمة الهجومية أساسيا مع سواريز وجريزمان غاب دي يونج وحل مكانه سيرجو روبيرتو بينما استمر في الظهير الأيسر فيربو للمباراة الثانية على التوالي.