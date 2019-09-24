“تابع”|| الجديد|| في ترتيب جدول الدوري الإيطالي بعد نهاية الجولة الرابعة أنتر ميلان في...

متابعينا عبر موقعنا المتميز عرب فور نيوز، يسعدنا أن نتواصل معكم من خلال هذا المقال عن جدول ترتيب الدوري الإيطالي “الكالتشيو”، الذي يعتبر من أقوى خمس دوريات في أوروبا فهو يحتل المركز الرابع على مستوى الدوريات الأوروبية، انطلقت المسابقة للأندية المحترفة عام 1929، ويتكون الدوري من 20 فريق، ويلعب كل فريق 38 مباراة، ويهبط أصحاب المراكز الثلاث الأخيرة.

تعتبر الأندية الإيطالية من الأندية الكبيرة والعريقة في أوروبا من حيث البطولات القارية، فقد حصدت الأندية الإيطالية 36 لقب قاري، سواء دوري أبطال أوروبا أو كأس الاتحاد الأوروبي، أو كأس أبطال الكؤوس.

مازال مشوار الدوري طويل للتعريف بمن سيكون صاحب اللقب، وكلن بعد نهاية الجولة الرابعة من الكاليتشيو يتصدر انترميلان الترتيب برصيد 12 نقطة، من أربع مباريات محققاً العلامة الكاملة، ويأتي اليوفي ثانياً برصيد 10 نقاط.

ترتيب جدول الدوري الإيطالي بعد نهاية الجولة الرابعة

الترتيب الفريق النقاط 1 انتر ميلان 12 2 يوفنتوس 10 3 نابولي 9 4 روما 8 5 لاتسيو 7 6 أتلانتا 7 7 بولونيا 7 8 تورينو 6 9 ميلان 6 10 برشيا 6

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سجل شرف الأندية الإيطالية الفائزة باللقب الدوري الإيطالي”الكالتشيو”