الآن: تعرف على نتيجة مباراة برشلونة وفياريال اليوم وطبيعة اصابة ليونيل ميسي

تعرف على نتيجة مباراة برشلونة وفياريال اليوم وطبيعة اصابة ليونيل ميسي، في لقاء قد يكتب الفصل الأخير في علاقة المدير الفني للبرسا فالفيردي مع الجماهير الكتالونية وربما أيضا مع إدارة الفريق يدخل فريق برشلونة اليوم الثلاثاء مباراة قوية على أرضه أمام فريق فياريال في الجولة السادسة من الليجا والتي يدخل فيها البارسا تحت شعار لا مزيد من السلبيات، فالنقاط الثلاث وتقديم عرض قوي هو المهم والضروري أن يتحقق في اللقاء.

برشلونة وفياريال

ويطلق الحكم الدولي ريكادرو دي بيرغوس صافرة انطلاقة ال 90 دقيقة للمباراة في تمام الساعة 21:00 بالتوقيت المحلي للقاهرة ويمكنكم متابعة مباراة البرسا عبر قناة beIN HD3 التي اختصت بنقل مباريات الليجا بصورة منتظمة وحصرية، ويدخل البرسا المباراة بعد هزيمة كارثية خارج أرضه أمام غرناطة بهدفين فهل سيعوض خسائره

ويسبق فريق فياريال البرسا في جدول الترتيب حيث يمتلك البرسا 7 نقاط فقط بينما الضيف لديه 8، وكشفت التقارير الصحفية بأن فالفيردي سيكون تحت ضغط وضع التشكيل المثالي بدون اضافة فكر خاص به ويعود للقوة الضاربة باستثناء ألبا المصاب، وسيكون الثلاثي الهجومي مكون من ميسي أساسيا لأول مرة وسواريز وجريزمان.

نتيجة برشلونة وفياريال

يذكر أن قائد الفريق الكتالوني والأسطورة الأرجنتينية ميسي قد تم تتويجه بالأمس في حفل الفيفا لاختيارات The Best كأفضل لاعب كرة قدم في الموسم الماضي، وحل رونالدو ثانيا وفان دايك في المركز الثالث وخلفه محمد صلاح

تشكيل العملاق الكتالوني برشلونة اليوم في مواجهة فياريال الرسمي: تير شتيجن وأمامه بيكيه، سيميدو، لونجليه و فيربو وثلاثي خط الوسط بوسكيتس، أرتور، سيرجي روبيرتو والثلاثي الهجومي سواريز، ميسي، جريزمان