موعد مباراة الاتحاد والتعاون المؤجلة بعد التعديل في الدوري السعودي

موعد مباراة الاتحاد والتعاون بعد التأجيل: لتحسين موقفهما في جدول ترتيب الدوري السعودي، يلتقي الاتحاد والتعاون يوم الأول من أكتوبر القادم، بعد تأجيل لقائهما معاً لأكثر من مرة، نظراً لأرتباطات العميد في دوري أبطال اسيا في وقت سابق، حيث كان من المفترض أن تقام المباراة اليوم الثلاثاء 24 أكتوبر قبل أن يقرر الاتحاد السعودي لكرة القدم تأجيلها.

يحتل نادي الاتحاد المركز الثامن عشر في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 3 نقاط، أما التعاون في المركز العاشر برصيد 4 نقاط من مباراتين فقط، وتنقل مباراة الاتحاد ضد التعاون ضمن مباريات اليوم الثلاثاء على قناة KSA SPORT وموقع دوري بلس في اللقاء المؤجل من الأسبوع الثاني.

ويسعى لاعبو الاتحاد لتحقيق الفوز على التعاون وتحسين مركزهم في الدوري، ومصالحة جماهيرهم الغاضبة بعد خسارة الفريق أمام الهلال في أخر مباراتين محلياً وقارياً، وتوديع مسابقة دوري أبطال أسيا من دور الثمانية، ويعتمد الاتحاد على تشكيلة رسمية بقيادة ثنائي الهجوم القوي رومارينهو، خيمينيز.