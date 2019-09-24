||أعرف ||”عندنا ” أحدت ترتيب لجدول الدوري الإيطالي بعد نهاية الجولة الرابعة انتر ميلان...

متابعينا عبر موقعنا المتميز عرب فور نيوز، يسعدنا أن نتواصل معكم اليوم من خلال هذا المقال عن أحدث ترتيب لجدول الدوري الإيطالي، الذي يهتم الكثير من عشاق الساحرة المستديرة على متابعته، لأن الدوري الإيطالي من أقوى الدوريات في العالم، فهو ترتيبه رقم 4 من بين الدوريات الأوروبية الأقوى، وذلك اعتماداً على نتائج الأندية الإيطالية في البطولات الأوروبية.

تعتبر الأندية الإيطالية من أكثر أندية أوروبا نجاحاً وحصولاً على الألقاب الأوروبية، فقد حصدت 36 لقب أوروبي، مقسمة بين 12 لقب دوري أبطال أوروبا، ولقب كأس الاتحاد الأوروبي 9 ألقاب، وكأس أبطال الكؤوس 7 ألقاب.

مع نهاية الجولة الرابعة من مباريات الدوري الإيطالي الممتاز، يتصدر جدول الترتيب فريق أنتر ميلان الإيطالي برصيد 12 نقطة بتحقيقه العلامة الكاملة، ثم يأتي اليوفي ثانياً برصيد 10 نقاط.

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جدول ترتيب الدوري الإيطالي بعد مباريات الجولة الرابعة من الدوري

الترتيب الفريق النقاط 1 انترميلان 12 2 يوفنتوس 10 3 نابولي 9 4 روما 8 5 لاتسيو 7 6 أتلانتا 7 7 بولونيا 7 8 تورينو 6 9 ميلان 6 10 برشيا 6

تاريخ الدوري الإيطالي ” الكاليتشيو”

بدأ تأسيس الدوري الإيطالي عام 1898 برئاسة المهندس ماريو فيكاري، وكان في بداية التأسيس الاتحاد مكون من أربع أندية فقط هي، (نادي جنوى، نادي تورنيزي، نادي انترناسيونالي، نادي تورينو) كانت ثلاث أندية تنتمي لمدينة تورينو، ونادي جنوى ينتمي لمدينة جنوى، وأقيمت النسخة الأولى في مدينة تورينو، ولعبت في يوم واحد، وحصل على اللقب نادي جنوى،ويعتبر أكثر الأندية حصولاً على لقب الدوري الإيطالي، هو نادي يوفنتوس برصيد 35 لقب.