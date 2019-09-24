الخميس.. البدري يعقد مؤتمرًا صحفيًا لتقديم الجهاز الفني للمنتخب

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

يعلن حسام البدري، المدير الفني الجديد للمنتخب الوطني الأول بشكل رسمي عن تشكيل أعضاء الجهاز المعاون له، على أن يتم تقديم الجهاز وشرح خطته المستقبلية في مؤتمر صحفي غدًا الخميس بحضور اعضاء اللجنة الخماسية برئاسة عمرو الجنايني.

أوضح البدري، في تصريحات صحفية له اليوم الثلاثاء، أنه عقد جلسات منفردة مع المرشحين لشغل مناصب الجهاز المعاون، محمد بركات المرشح لمنصب مدير المنتخب، وكذلك طارق مصطفى وأحمد أيوب وسيد معوض وأيمن طاهر، موضحًا أن الجلسات كان هدفها التعارف في المقام الأول.

وشدد البدري على أنه جمعته جلسة مطولة مع محمد بركات بعد الاستقرار على تواجده بشكل رسمي داخل جهاره الجديد واتفق على خطة العمل المقبلة وتوزيع الاختصاصات داخل جهاز المنتخب، مشيرًا إلى أنها كانت جلسة مثمرة للغاية.

وعبّر حسام البدري عن سعادته بتولي منصب المدير الفني للفراعنة قائلا:" أشكر الله على منحي هذا التكليف لأن خدمة منتخب مصر شرف كبير ".