ويفا يعلن.. نهائي دوري أبطال أوروبا 2021 في روسيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالقادر سعيد:

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم استضافة ملعب سانت بطرسبرج في روسيا نهائي دوري أبطال أوروبا في 2021.

ويقام نهائي 2020 على ملعب أتاتورك الأوليمبي في اسطنبول بتركيا، بينما يُقام نهائي الدوري الأوروبي 2020 في بولندا على ملعب إنيرجا جدانسك.

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وتستضيف ألمانيا نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2022 في ميونيخ، على أن يحتضن ملعب ويمبلي التاريخي في إنجلترا نهائي 2023.

أما نهائي الدوري الأوروبي 2021 سيقام على ملعب رامون سانشيز الخاص بفريق إشبيلية.

وستكون بطولة السوبر الأوروبي 2021 على الأراضي البولندية، وتحديداً في بيلفاست في شمال أيرلندا على الملعب الوطني.