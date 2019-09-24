محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

الخليج 365 يكشف.. الجهاز المعاون للبدري في المنتخب.. وموعد الإعلان

استقر حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر، على التشكيل النهائي لجهازه المعاون خلال المرحلة المقبلة، ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن الجهاز يوم الأربعاء، على أن يكون هناك مؤتمرا صحفيا للكشف عن كافة التفاصيل.

وشهد مقر اتحاد الكرة الأحد الماضي جلسة جمعت البدري بمساعديه وأعضاء اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة للاتفاق النهائي حول تشكيل الجهاز المعاون.

ووفقا لما علمه مراسل "الخليج 365"، جاء تشكيل الجهاز الفني لمنتخب مصر على النحو التالي:

حسام البدري: مدير فني.

محمد بركات: مدير الكرة.

أحمد أيوب وطارق مصطفى: مدرب عام.

سيد معوض: مدرب مساعد.

أيمن طاهر: مدرب حراس مرمى.

محمد أبوالعلا: رئيس الجهاز الطبي.

شادي بركات: التأهيل النفسي.

علي محمد علي: إداري.

مينا سامح: إداري.

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ومن المقرر أن ينضم محمد شوقي للجهاز المعاون في منصب المدرب المساعد لكن بعد نهاية بطولة إفريقيا تحت 23 عامًا والتي ستقام في مصر نوفمبر المقبل.

وكانت اللجنة المؤقتة بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني قد استقرت على تعيين حسام البدري مديرا فنيا لمنتخب مصر خلفا للمكسيكي خافيير أجيري.

وسبق لأحمد أيوب وسيد معوض التواجد مع البدري في فترات سابقة أثناء تواجده على رأس الجهاز الفني للنادي الأهلي، بينما عمل أيمن طاهر مدربا لحراس مرمى الزمالك.

ويُعد طارق مصطفى الإسم الأبرز الذي تم الاستقرار عليه في وقت سابق لمنصب المدرب العام بالجهاز الفني لمنتخب مصر.

محمد بركات يتواجد للمرة الأولى في العمل الإداري داخل الأجهزة الفنية منذ قرر الاعتزال، حيث عمل في مجال الإعلام لفترة قبل أن يبتعد مؤخرا ويعود في منصب جديد.