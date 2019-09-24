عصام الحضري يوجه رسالة لمحمد صلاح بسبب "القلة الفاسدة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

وجه عصام الحضري، حارس مرمى منتخب مصر السابق، رسالة إلى الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، بعد خسارته لنقاط في جائزة أفضل لاعب في العالم المقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

ونشر الحضري صورة له مع صلاح عبر حسابه على "فيسبوك"، وعلق عليها قائلا: "يا جبل ما يهزك ريح".

وأضاف: "ولا يهمك يا فخر العرب، مصر حاجة والقلة الفاسدة المريضة دول حاجة تانية".

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وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قرر فتح تحقيق موسع لمعرفة ملابسات تصويت مصر، والسبب الذي أدى لعدم اعتماد صوت مصر، مؤكدًا إرسال استفسار للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عن الواقعة.

وعلق صلاح على تلك الأزمة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بصورة له مع منتخب بلاده قال عنها: "مهما حاولوا يغيروا حبي ليكي ولناسك مش هيعرفوا".

يُذكر أن صلاح احتل المركز الرابع في ترتيب أفضل لاعبي العالي في جائزة "الأفضل"، خلف البرتغالي كريستيانو رونالدو صاحب المركز الثالث والهولندي فيرجيل فان دايك صاحب المركز الثاني وليونيل ميسي الفائز بالجائزة.