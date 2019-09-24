جلسة خاصة في الزمالك من أجل بحث أزمة فرجاني ساسي

طالب مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك من أمير مرتضى المشرف العام على فريق الكرة، الاجتماع بالتونسي فرجاني ساسي لمناقشة أسباب تراجع مستواه خلال الفترة الماضية.

وأكد اللاعب لبعض المقربين، أنه كان لديه أزمة في المستحقات المتأخرة، ولكنها ليست هي السبب في تراجع المستوى، ولكن أي لاعب لابد أن يمر بفترة صعبة وبعدها يعود مرة أخرى.

ويستعد فريق الكرة بالقلعة البيضاء، لمواجهة جينيراسيون فوت بطل السنغال، يوم السبت المقبل في إطار منافسات إياب دور الـ32 بدوري أبطال أفريقيا، حيث يرغب الأبيض في تحقيق الفوز بفارق هدف لتعويض الخسارة في الذهاب 2\1.