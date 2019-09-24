محمد مصيلحي فى إستقبال بعثة العربى الكويتي بمطار برج العرب

أستقبل محمد مصيلحى رئيس نادى الاتحاد السكندري بعثة فريق العربى الكويتي بمطار برج العرب فور وصولهم وسط إجراءات أمنية مشددة حتى أنتهت إجراءات وصولهم وخروجهم من صالة كبار الزوار. كما تم إستقبال البعثة بالورود فى حضور عضوى مجلس الادارة أحمد فؤاد وأحمد عبد المجيد. عضوى مجلس الادارة أحمد فؤاد وأحمد عبد المجيد. وأستقل اللاعبين والجهاز الفنى للفريق الكويتي حافلة النقل السياحية متوجهين الى إحدى فنادق برج العرب للإقامة. يذكر أنه يوم الجمعة المقبل الموافق ٢٧ سبتمبر الجارى تقام مباراة العودة بين فريق الاتحاد السكندرى والعربى الكويتى فى إطار الدور ال ٣٢ من البطولة العربية لكأس محمد السادس وكان الاتحاد السكندرى قد فاز فى مباراة الذهاب التى أقيمت الشهر الماضى بالكويت بهدف نظيف أحرزه اللاعب خالد قمر هداف الفريق.

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