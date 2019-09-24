اتحاد الكرة يحدد 30 سبتمبر موعد قرعة دوري الكرة النسائية

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم اقامة القرعة الخاصة بالدوري الممتاز للكرة النسائية للموسم القادم 2019/2020 يوم 30 سبتمبر الجاري في الواحدة ظهرا بمقر الاتحاد ويتم خلاله الاعلان عن شكل ولائحة المسابقة وموعد انطلاق الدوري. وارسل اتحاد الكرة خطاب للاندية المشاركة في الدوري من اجل اخطارهم بالموعد المحدد وتحديد مندوب من كل نادي لحضور القرعة . الدوري من اجل اخطارهم بالموعد المحدد وتحديد مندوب من كل نادي لحضور القرعة . ويضم الدوري الممتاز 12 فريق هم الطيران حامل اللقب الموسم الماضي وادي دجلة والاعلاميين ومركز شباب الاميرية والمؤسسة العمالية وكفر سعد والترام والمعادي واليخت والمصري القاهري والصيد بالمحلة ومركز شباب بشتيل والمجموعات العلمية. وكفر سعد والترام والمعادي واليخت والمصري القاهري والصيد بالمحلة ومركز شباب بشتيل والمجموعات العلمية. كما قرر اتحاد الكرة مد فترة القيد الثانية للقوائم الاضافية للاندية المشاركة بالدوري الممتاز للكرة النسائية حتي يوم الاثنين 7 اكتوبر بدلا من الاثنين 30 سبتمبر وتم ارسال خطابات للافرع التابعة للاتحاد لابلاغ الاندية المشاركة في الدوري الممتاز .

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