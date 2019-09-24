غدا .. عمرو الجنايني يعقد جلسة مع حسام البدري في اتحاد الكرة

يعقد عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، جلسة غدًا الأربعاء مع الجهاز الفني الجديد لمنتخب مصر بقيادة حسام البدري، للاتفاق على خطة العمل الخاصة بالفريق القومي وأدوار الجهاز الفني الفترة المقبلة.

ويحضر الجلسة الجهاز الفني للمنتخب بالكامل، حسام البدري المدير الفني، طارق مصطفى وأحمد أيوب المدربين العامين، سيد معوض المدرب المساعد، أيمن طاهر مدرب حراس المرمى، ومحمد بركات مدير المنتخب. البدري، للاتفاق على خطة العمل الخاصة بالفريق القومي وأدوار الجهاز الفني الفترة المقبلة.ويحضر الجلسة الجهاز الفني للمنتخب بالكامل، حسام البدري المدير الفني، طارق مصطفى وأحمد أيوب المدربين العامين، سيد معوض المدرب المساعد، أيمن طاهر مدرب حراس المرمى، ومحمد بركات مدير المنتخب.

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