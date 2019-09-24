سلة سموحه 13 عاما الأحمر بنات تغزو المعمورة

إستهل فريق نادي سموحة لكرة السلة تحت 13 سنة الأحمر بقيادة الكابتن حسام السيد مبارياته في دوري منطقة الإسكندرية وحقق فوزا كبيرا علي نظيره المعمورة 44/16 بعد لقاء قوي من نجمات سموحة وسيطرة علي اللقاء وتنفيذ لتعليمات الجهاز الفني. ويضم الفريق النجمات: عائشة الطحان وهنا خالد وفيروز أحمد وأميرة يسري ومنة الله الجبيسي وجومانة وليد وجنة الله شلبي وجني الديب وفاتيما احمد وفريدة محمد ولمار محمد وميادة الغمري ومنة الله إسلام ونورهان هاني وخديجة لؤي وريناد قاسم وملك وليد وزينة شريف ورينا ادم ومايا خالد. وأميرة يسري ومنة الله الجبيسي وجومانة وليد وجنة الله شلبي وجني الديب وفاتيما احمد وفريدة محمد ولمار محمد وميادة الغمري ومنة الله إسلام ونورهان هاني وخديجة لؤي وريناد قاسم وملك وليد وزينة شريف ورينا ادم ومايا خالد. بينما يضم الجهاز الفني: الكابتن حسام السيد مدرب والكابتن هدير محمد جمعة مساعد مدرب والكابتن مني عبد الحميد إداري والكابتن نعمه محمود مدير إداري تحت إشراف الكابتن حسني علي رئيس قطاع الناشئات والكابتن نعمة محمود المدير الإداري للقطاع والكابتن أحمد عبد اللطيف رئيس الجهاز الإداري والكابتن عماد هاشم المدير الإداري ومشرف كرة السلة والكابتن عماد محمود رئيس الجهاز الفني لكرة السلة سيدات.

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