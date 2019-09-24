سلة سموحة 16 تهزم الأوليمبي

واصل فريق كرة السلة تحت 16 سنة بنادي سموحه بنين فريق (الأمل) بقيادة الكابتن أحمد محمد حسين إنتصاراته في بطولة دوري منطقة الإسكندرية وحقق فوزه الثاني علي التوالي وتغلب علي نظيره الأوليمبي (ب) بنتيجة كبيرة 51/19 بعد لقاء قوي من نجوم سموحة وسيطرة علي المباراة وتنفيذ تعليمات الجهاز الفني بكفاءة. وكان الفريق قد إستهل مبارياته بتحقيق الفوز علي نظيره أصحاب الجياد 97/19. 97/19. يضم الفريق النجوم: عبد الرحمن شريف محمد وعبد الله حسام الدين حنفي وعبد الرحمن أحمد عبد الوهاب وأحمد محمد السيد وأنس إياد وجدي ويوسف خالد إبراهيم وعمر أحمد عبد القادر ونور شريف كمال وآدم محمد حسني وعمر عماد محمد وأحمد أشرف محمد وإبراهيم عصام علي ومحمد السيد صبحي وعلي تامر محمد وسيف الدين محمد حنفي وزياد محمد محمود وحسين تامر عادل ويوسف محمد السعيد وعمر تامر حلمي وفاروق محمد فاروق ويوسف محمد السعيد.. تامر محمد وسيف الدين محمد حنفي وزياد محمد محمود وحسين تامر عادل ويوسف محمد السعيد وعمر تامر حلمي وفاروق محمد فاروق ويوسف محمد السعيد.. بينما يضم الجهاز الفني: الكابتن أحمد محمد حسين مدرب والكابتن محمد أحمد عليوه إداري والدكتور أبانوب طبيب والكابتن محمد محرم مدرب الأحمال البدنية تحت إشراف الكابتن طارق وصفى المدير الفني لقطاع الناشئين والكابتن عماد هاشم المدير الإداري ومشرف كرة السلة والكابتن أحمد عبد اللطيف رئيس الجهاز الإداري والكابتن أيمن المطراوى المدير الفني لكرة السله.

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