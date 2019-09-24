نائشات سلة سموحة تكتسح الماركانا

إستهل فريق كرة السلة بنادي سموحه مواليد 2008 الأبيض بنات بقيادة الكابتن محمد يونس مبارياته في دوري الميني والميكرو بإكتساح نظيره الماركانا 111/8 بعد لقاء سيطرت عليه نجمات سموحة منذ البداية وحتي النهاية ولم يكن لمنافسهن تواجد. تضم قائمة الفريق الفريق: سارة احمد هاشم وسارة اسامة محمد وياسمين محمد زكريا وحبيبة وليد حسن وفريدة كمال جلال واية شادي محمد وجنى ايمن السيد وهيا ايمن محمود ولارا بوراك كرم وحبيبة محمد سعيد وفريدة علاء الدين محمد وسارة عمرو عادل وسارة محمد حسام الدين وياسمين ناصر اسماعيل وعلياء عصام عبد العال ونيجار جمال احمد ونيللى احمد حسن وجنى محمد محمود وندى ياسر محمد وهنا هيثم السيد. وحبيبة وليد حسن وفريدة كمال جلال واية شادي محمد وجنى ايمن السيد وهيا ايمن محمود ولارا بوراك كرم وحبيبة محمد سعيد وفريدة علاء الدين محمد وسارة عمرو عادل وسارة محمد حسام الدين وياسمين ناصر اسماعيل وعلياء عصام عبد العال ونيجار جمال احمد ونيللى احمد حسن وجنى محمد محمود وندى ياسر محمد وهنا هيثم السيد. بينما يضم الجهاز الفني: الكابتن محمد يونس مدرب والكابتن أميرة حبشي إداري والكابتن نعمه محمود مدير اداري تحت إشراف الكابتن أيمن ابراهيم المدير الفني للقطاع والكابتن عماد هاشم المدير الإداري ومشرف كرة السلة والكابتن أحمد عبد اللطيف رئيس الجهاز الإداري والكابتن عماد محمود رئيس الجهاز الفني لكرة السلة سيدات.

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