شاهد..برشلونة ينهي الشوط الاول متقدما علي فياريال في الليجا

انهي فريق برشلونه الاسباني الشوط الاول امام نظيره فياريال متقدما بهدفين مقابل هدف في المواجهة التي تجمع بين الفريقين علي ملعب كامب نو ضمن الجولة

السادسة من الدوري الاسباني.

سجل اهداف الشوط الاول انطوان جريزمان وارتور في الدقائق 6،15 لنادي برشلونه الاسباني وسجل للضيوف

سانتي كازرولا في الدقيقة 44.

وشهد الشوط الاول سقوط ميسي على أرض الملعب بسبب تعرضه لشد عضلي، ودخول الطاقم الطبي للاطمئنان على حالته في الدقيقة 29 من احداث الشوط الاول، وأستكمل اللقاء بشكل طبيعي.