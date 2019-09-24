قامت جماهير شبيبة القبائل الجزائر باقتحام ملعب مباراة الفريق أمام منافسه شباب بلوزداد خلال اللقاء الذي جمع بينهما بالدوري الجزائري، ليتم إلغاء المباراة قبل النهائية بعشر دقائق.
وجاء ذلك بسبب تلقي شبيبة القبائل ثلاثة اهداف في الدقائق 19 عن طريق جرار وثنائية بلحول في الدقيقتين 74 و78 .
ليتم اقتحام أرضية الميدان واضطر الحكم لإيقاف المباراة.
وحاولت الجماهير الاعتداء على اللاعبين لولا تدخل الشرطة في حماية اللاعبين والطاقم التحكيمي وقياداتهم للوصول لغرفة الملابس.
والجدير بالذكر أن شباب بلوزداد منافس بيراميدز في دور الـ 32 من الكونفدرالية الإفريقية كان تعادل في مباراة الذهابه في القاهرة بهدف لكل فريق.
كانت هذه تفاصيل خبر جماهير شبيبة القبائل تقتحم ملعب المباراة أمام شباب بلوزداد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.