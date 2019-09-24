جماهير شبيبة القبائل تقتحم ملعب المباراة أمام شباب بلوزداد

قامت جماهير شبيبة القبائل الجزائر باقتحام ملعب مباراة الفريق أمام منافسه شباب بلوزداد خلال اللقاء الذي جمع بينهما بالدوري الجزائري، ليتم إلغاء المباراة قبل النهائية بعشر دقائق.

وجاء ذلك بسبب تلقي شبيبة القبائل ثلاثة اهداف في الدقائق 19 عن طريق جرار وثنائية بلحول في الدقيقتين 74 و78 .

ليتم اقتحام أرضية الميدان واضطر الحكم لإيقاف المباراة.

وحاولت الجماهير الاعتداء على اللاعبين لولا تدخل الشرطة في حماية اللاعبين والطاقم التحكيمي وقياداتهم للوصول لغرفة الملابس.

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والجدير بالذكر أن شباب بلوزداد منافس بيراميدز في دور الـ 32 من الكونفدرالية الإفريقية كان تعادل في مباراة الذهابه في القاهرة بهدف لكل فريق.