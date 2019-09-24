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مجدي عبد الغني يرد علي الأتهامات الموجهة له بشأن محمد صلاح

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تبرأ مجدي عبد الغني رئيس جمعية اللاعبين المحترفين وعضو اتحاد الكرة المصري السابق من كل ما أثير من شائعات حول تسبب الجمعية في عدم إرسال تصويت مدرب المنتخب المصري السابق وقائده إلي الفيفا مما تسبب في ضياع 14 صوتاً علي محمد صلاح في سباق جائزة أفضل لاعب في العالم الذي أقيم أمس.

وقال عبد الغني علي حسابه عبر حسابه علي تويتر: "ما أثير عبر بعض بعض المواقع بأن جمعية اللاعبين تسببت في عدم ترشح محمد صلاح لجائزة الافضل في العالم كلام عاري تماماً من

الصحة وأن الجمعية هي الجهه المسئوله فقط في جمع اختبارات اللاعبين المصريين عن طريق استمارات التصويت وارسالها للاتحاد الدولي".

وأكمل "أصوات اللاعبين المصريين هي من وضعت صلاح في قائمة أفضل خمسين لاعب في العالم وهو ماتم بالفعل وهذا الكلام موثق بالصور، أما خطأ عدم إرسال صوت المدير الفني للمنتخب وكابتن المنتخب يسأل عنها الجهة المسؤولة عن ذلك".

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وتمكن محمد صلاح من تصدر قائمة مواقع التواصل الاحتماعي خلال الساعات القليلة الماضية خاصة

بعد اشتعال أزمة عدم تصويت اتحاد الكرة المصري لصلاح في جائزة أفضل لاعب في العالم.

ولم يحصل صلاح علي أي نقطة من المدير الفني وقائد المنتخب في حفل فيفا "ذا بيست" الذي انتهي بفوز بلقب أفضل لاعب في العالم، وهو ما تسبب في غضب صلاح".

وقد أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أصوات كل من مدربي العالم وكباتن المنتخبات الذين شاركوا بالتصويت ولم تتضمن أسم مدير وقائد المنتخب وهو مايعني عدم وصول الأوراق الخاصة بتصويتهم، مما أدي لعدم حصول صلاح علي صوت واحد فقط وخسر 14 صوت في السباق علي جائزة أفضل لاعب في العالم حيث حصل علي المركز الرابع بعد تصويت الصحفي المصري هاني دانيال له.

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