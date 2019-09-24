رياضة | عاجل - تقارير إسبانية تكشف مدي حجم إصابة ميسي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل - تقارير إسبانية تكشف مدي حجم إصابة ميسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير إسبانية حجم الإصابة التي تعرض لها الأرجنيتني ليونيل ميسي نجم برشلونة أمام فياريال، في المباراة التي تجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وتعرض ميسي لإصابة قوية خلال الشوط الأول أمام الغواصات الصفراء في نفس موضع إصابته القديمة التي عاني منها سابقًا وأبعدته طوال المباريات السابقة عن الفريق الكتالوني.

وقام أرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة باستبدال ميسي بين شوطي المباراة، حيث حل بدلًا منه الفرنسي عثمان ديمبيلي.

وقالت التقارير الأولية أن إصابة ميسي ليست سهلة كما يتوقع البعض، مشيرة إلى إصابة نجم برشلونة جاءت في نفس موضع الإصابة القديم.