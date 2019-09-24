رياضة | ريال مدريد يفاجئ وفد الأهلي في إسبانيا

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حرص إيميليو بوتراجينيو مدير العلاقات المؤسسية لنادي ريال مدريد الإسباني؛ على إرسال دعوة رسمية لوفد الأهلي بالعاصمة؛ من أحل حضور مباراة الفريق أمام أوساسونا؛ بالليجا.

واستلم خالد مرتجي عضو مجلس الإدارة والمتواجد هناك؛ دعوة الفريق الميرنجي؛ من أجل حضور المباراة المقرر لها التاسعة من مساء غد بالدورى الإسباني.

ووجه إيميليو بوتراجينيو، مدير العلاقات المؤسسية لنادي ريال مدريد، دعوة رسمية لوفد الأهلي الذي يحضر مؤتمر صناعة كرة القدم بإسبانيا حاليًا، لحضور المباراة.

ويتواجد وفد الأهلي والذي يضم كلا من خالد مرتجي والدكتور محمد سراج الدين عضوي مجلس الإدارة؛ في العاصمة الإسبانية مدريد؛ من أجل حضور مؤتمر صناعة كرة القدم والمقام حاليا بإسبانيا.

كما حرص منظمو المؤتمر العالمي لصناعة كرة القدم المقامة في العاصمة الإسبانية مدريد؛ على استقبال وفد النادي الأهلي المكون من خالد مرتجي ومحمد سراج الدين وأحمد حسام عوض رئيس لجنة الشباب في النادي؛ بحفاوة شديدة والمشاركين في الحدث.

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وعقد وفد الأهلي جلسة ودية مع وفد نادي يوفنتوس الإيطالي؛ من أجل تبادل سبل التعاون وإقامة المعسكرات وإقامة المباريات الودية والتي ستصب بمصلحة الناديين بالفترة المقبلة.

كما شارك وفد الأهلي في جلسات حوارية مع مندوبي بعض الأندية العالمية للاستفادة من الخبرات الأوربية ونقلها للقلعة الحمراء.

على جانب آخر عقدت لجنة ستاد الأهلي برئاسة محمد سراج بناء على تكليف من مجلس إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب، اجتماعها برئاسة المهندس محمد سراج الدين، أمس وعضوية كل من:" الدكتور سعد شلبي مستشار مجلس الإدارة لشئون التسويق، والمهندس سامح علي كامل المستشار الهندسي لمجلس الإدارة، وماريان الكساب، ممثلة عن إدارة التسويق بالنادي"، وذلك لبدء إعداد التصور الكامل لمحتوى المشروع ومراحل تنفيذه وطرق التمويل المختلفة، وعرض كل هذا التصور على مجلس الإدارة في اجتماعه المقبل.

جاء في الاجتماع الذي جرى أيضا تحليل كامل لدراسة الجدوى الخاصة بالمشروع بأرض الشيخ زايد، واستعراض موقف التصاريح الهندسية والموافقات الحالية لاستكمال الإجراءات الإدارية والتنفيذية المطلوبة وبحث آلية وقانونية إنشاء شركة مساهمة وفقا للائحة النظام الأساسي للنادي.

وشهد الجانب الآخر من الاجتماع مناقشة العروض المقدمة للنادي، سواء من شركات في التنفيذ مع إعطاء تسهيلات في التمويل أو شركات رعاية لوضع اسمها على الاستاد كحقوق تسمية، وتم دراسة العروض والأوراق المقدمة من جانبهم وبحث ما هو مطلوب من جهة النادي، وعمل تقرير فني بذلك مع استكمال المباحثات والمناقشات معهم من جانب اللجنة للعرض على مجلس الإدارة.