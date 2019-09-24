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رياضة | عاجل - ميسي يتعرض لإصابة قوية

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كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل - يتعرض لإصابة قوية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعرض الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم لإصابة قوية أثناء مباراة فريقه أمام فياريال، والتي تجمع الفريقين حاليًا، ضمن منافسات الجولة السادسة من لكرة القدم.

ويتقدم برشلونة على فياريال بهدفين مقابل هدف، حيث سجل هدفي البرسا كل من جريزمان وميلو، فيما سجل هدف الغواصات الصفراء الوحيد كازورلا.

وضربت الإصابة ميسي أواخر الشوط الأول للمباراة قبل أن يعود مجددًا إلى أرض الملعب لكنه يبدو أنه غير قادر على إكمال المباراة.

وأشارت التقارير الأولية أن ميسي تعرض للإصابة في نفس مكان الإصابة القديم والتي أبعدته عن برشلونة طزال المباريات الماضية.

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