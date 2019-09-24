رياضة | غيرة رونالدو تجعله يخون ميسي في العلن!

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غيرة رونالدو تجعله يخون ميسي في العلن! والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت وسائل إعلام عالمية بأن البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي استبعد الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم وقائد برشلونة من قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب لعام 2019 والتي يقدمها الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) كل عام.

وذكرت التقارير العالمية أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي أسطورة برشلونة توج رسميًا بجائزة ذا بيست (أفضل لاعب في العالم 2019) والتي يقدمها الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) في الحفل السنوي الذي أقيم مدينة ميلانو بإيطاليا مساء أمس الثلاثاء.

وأوضحت التقارير أن ميسي تغلب على المتوج بجائزة أفضل لاعب في أوروبا هذا العام وهو الهولندي فيرجيل فان ديك نجم كفاع ليفربول الإنجليزي وكريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي.

وكشفت وسائل الإعلام عن نتائج تصويت اللاعبين، حيث يحصل صاحب المركز الأول في الترشيح على 5 نقاط وصاحب المركز الثاني على ثلاث نقاط وصاحب المركز الثالث على نقطة واحدة.

وجاءت اختيارات رونالدو كالتالي:-

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المركز الأول: ماتياس دي ليخت (يوفنتوس)

المركز الثاني: فرانكي دي يونج (برشلونة)

المركز الثالث: كيليان مبابي (باريس سان جيرمان)

ونجح النجم الدولي الأرجنتيني بالأمس في أن يخطف جائزة أفضل لاعب في العالم لسنة 2019 وذلك في حفل جوائز الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) THE BEST والذي أقيم في مدينة ميلانو الإيطالية بحضور نخبة كبيرة من نجوم كرة القدم السابقين والحاليين.

وتفوق ميسي على كلًا من فيرجيل فان دايك لاعب ليفربول وكذلك كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي ليكون بذلك ميسي هو أول لاعب من برشلونة يحقق جائزة ذا بيست وذلك بعدما كان ريال مدريد هو المسيطر على هذه الجائزة في أخر 3 نسخ، حيث فاز كريستيانو رونالدو مرتين ولوكا مودريتش مرة.

تابع تصريحات رونالدو السابقة لميسي :-