رياضة | مشاهدة مباراة برشلونة ضد فياريال بث مباشر الآن (1-0) beIN SPORT NOW

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مشاهدة مباراة برشلونة ضد فياريال بث مباشر الآن (1-0) beIN SPORT NOW والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنطلق مباراة برشلونة وفياريال كورة أونلاين مساء اليوم الثلاثاء الموافق ٢٤ سبتمبر الجاري وذلك ضمن مباريات الجولة السادسة في بطولة الدوري الإسباني.

ويسعى البلوجرانا من خلال مباراة برشلونة وفياريال Kora Star الي تحقيق نتيجة إيجابية ومحاولة الاقتراب أكثر من متصدري البطولة هذا الموسم ريال مدريد وأتليتك بلباو برصيد ١١ نقطة

موعد مباراة برشلونة وفياريال Kora Live

تبدأ مباراة برشلونة وفياريال في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة والحادية عشرة بتوقيت دولة الامارات العربية المتحدة مساء الثلاثاء الموافق ٢٤ سبتمبر الجاري.

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وربما تكون مباراة برشلونة وفياريال كورة جول بث مباشر وبدون تقطيع هي المباراة الاولى الاسطورة ليونيل ميسي مع برشلونة في ملعب كامب نو هذا الموسم.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وفياريال يلا شوت

تنقل مباراة برشلونة وفياريال بث مباشر ومناسب لكل باقات الانترنت عبر Yalla shot؛ وعبر قناة بي ان سبورت الرياضية وبالتحديد قناة BEIN Sports HD1 والمخصصو لنقل مباريات الدوري الإسباني.

ومن المتوقع بأن يبدأ الثلاثي ميسي وجريزمان ولويس سواريز لأول مرة بشكل أساسي في مباراة برشلونة وفياريال