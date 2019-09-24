رياضة | للمرة الثانية.. بنى سويف يواجه السكة الحديد وديا الجمعة القادمة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر للمرة الثانية.. بنى سويف يواجه السكة الحديد وديا الجمعة القادمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر الجهاز الفنى للفريق الكروى الاول بنادى بنى سويف الرياضى أحد أندية المجموعة الأولى بدورى القسم الثانى إقامة مباراة ودية أمام السكة الحديد أحد أندية القسم الثالث وذلك يوم الجمعه القادمة بملعب استاد بنى سويف الرياضى .

وسبق للفريقان أن تقابلا بمباراتهم الودية الاولى منذ شهر بملعب السكة الحديد وحقق بنى سويف فوزا بنتيجة 2/1.

وكان بنى سويف قد تعادل سلبيا بمباراته الأخيرة أمام 6 اكتوبر الاحد الماضى وذلك فى إطار المباراة الودية التى جمعت بين الفريقين بملعب استاد بنى سويف الرياضى.

ويهدف الجهاز الفنى لبنى سويف على إشراك العديد من العناصر الفنية بصفوف الفريق والاطمئنان على جاهزية العائدين من الإصابة و التعرف خلال اللقاء على مدى استيعاب لاعبي الفريق للجمل الفنية والخططية التى تم التدرب عليها خلال التدريبات الماضية .

وكان بنى سويف قد نظم العديد من المباريات الودية منذ انطلاق معسكره التدريبي أمام فرق مركز شباب اطواب وسمسطا وببا و٦ اكتوبر والترسانة واف سي مصر والفيوم والسكة الحديد وكوكاكولا والبلاستيك واسمنت حلوان و

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مياه البحيرة والحمام ونجوم المستقبل والاوليمبي وانبي ومطرطارس وبتروجيت .

وكان بنى سويف قد ضم خلال فترة الانتقالات الصيفية حتى الآن كلا من هارون إسماعيل، مدافع الترسانة لمدة 3 مواسم وكمال البدوي، الظهير الأيمن لنادي سوهاج ومحمود الحضري، حارس مرمى الحمام، لمدة 4 مواسم ومحمد السيد “ميخا”، لاعب وسط نادي إف سي مصر ومصطفى بلية، مهاجم بلدية المحلة وعاطف محمود ظهير ايسر الأوليمبى واتبونج ليتشا وابراهيما كونيه .

كما تم التعاقد مع محمود مكي ،صانع ألعاب طنطا وأحمد الأمور، من أسوان، وبلال سالم، لاعب وسط إف سي مصر وكريم محفوظ، حارس مرمى إف سي مصر، على سبيل الإعارة وحسام البدري، الظهير الأيسر لبورتو السويس ومحمود بكري، لاعب وسط الفيوم وأحمد عبدالرازق، صانع ألعاب تحرير أسوان ونصر رمضان لاعب مصر المقاصة .

إضافة إلى تجديد عقود كلاً من: معتز محروس وحسام عيسى ومحمد صادق ومصطفى الصفتي وعبد الواحد عبد العزيز وكريم اشرف .

ويتكون الجهاز الفنى لبنى سويف من حسن موسى المدير الفنى للفريق وياسر التوني، مديرًا للكرة وأبو المجد مصطفى، مدربًا عامًا وأسامة عبد العزيز مدربًا وسيد شلبي مدربا لحراس المرمى ومحمد أبو السعود ومحمد صلاح، إداريان ووائل محمد وأحمد سعودي للعلاج الطبيعي، وإصابات الملاعب.