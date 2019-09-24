رياضة | مشجع نيوكاسل يهاجم رئيس النادي في شوارع لندن (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مشجع نيوكاسل يهاجم رئيس النادي في شوارع لندن (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تداول نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي تويتر فيديو لمشجع ينتمي لنادي نيوكاسل الإنجليزي وهو يهاجم مالك النادي مايك أشلي في احدي المطاعم بالعاصمة الانجليزية لندن حيث وجه المشجع غضبه تجاه مالك النادي ووجه له بعض السباب واتهمه انه يدمر النادي الذي يعاني الآن من مراكز الهبوط في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز بريميرليج مما أدى لتدخل أحد أفراد الأمن الخاص بمالك النادي ليبعد المشجع.

ويحتل نادي نيوكاسل المركز السابع عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج" برصيد 5 نقاط من ست جولات لعبت حتي الآن من عمر البطولة حيث حقق الفوز في مباراة واحدة فقط وخسر في ثلاثة مواجهات و تعادل في مباراتين.

ويعتبر أشلي هو أكثر مالك في إنجلترا مكروه من جماهير فريقه بسبب قراراته الخاطئة دائما آخرها تعيين المدرب ستيف بروس بدلا من رافائيل بينيتيز مدرب نيوكاسل السابق الذي نجح في تفادي الهبوط الموسم الماضي مع الفريق الإنجليزي العريق