رياضة | سخرية حادة.. زيدان يُعلق على فوز ميسي بجائزة The Best

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سخرية حادة.. زيدان يُعلق على فوز ميسي بجائزة The Best والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد بأنه لم يشاهد حفل تتويج ليونيل ميسي نجم وقائد برشلونة بجائزة أفضل لاعب في عام 2019 في الحفل السنوي الذي أقيم في ميلانو بإيطاليا بالأمس وذلك في تصريحات في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة فريقه غدًا أمام ضيفه أوساسونا في إطار مباريات الجولة السادسة من الدوري الإسباني.

وعن تتويج ليونيل ميسي نجم برشلونة بجائزة أفضل لاعب في العالم، قال زيدان: "لم أسمع شيء عن جوائز الفيفا والذين يصوتون هم الذين يختارون بالنهاية، فأنا لم أشاهد حفل الأفضل الخاص بالفيفا، صدقوني".

ونجح النجم الدولي الأرجنتيني بالأمس في أن يخطف جائزة أفضل لاعب في العالم لسنة 2019 وذلك في حفل جوائز الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) THE BEST والذي أقيم في مدينة ميلانو الإيطالية بحضور نخبة كبيرة من نجوم كرة القدم السابقين والحاليين.

وتفوق ميسي على كلًا من فيرجيل فان دايك لاعب ليفربول وكذلك كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي ليكون بذلك ميسي هو أول لاعب من برشلونة يحقق جائزة ذا بيست وذلك بعدما كان ريال مدريد هو المسيطر على هذه الجائزة في أخر 3 نسخ، حيث فاز كريستيانو رونالدو مرتين ولوكا مودريتش مرة.